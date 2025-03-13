محافظ المنيا لأهالي مغاغة: كل الدعم للجادين في إنهاء ملفات التقنين والتصالح -صور

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأراضي، مشددًا على عدم تعرض أي مواطن استوفى الشروط القانونية لأي ضرر، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من أهالي مركز مغاغة الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأوضح كدواني أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين، بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، مناشدًا المواطنين استغلال الفرص المتاحة لإتمام الإجراءات المطلوبة.

وفي الوقت ذاته، أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، وذلك لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مشاكل وطلبات المواطنين، مؤكدًا على تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين بشرط الالتزام بالجدية، وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وأن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتقنين أوضاعهم.