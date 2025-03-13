"الجابوري" و"العصيدة".. عادات وتقاليد قبائل العبابدة والبشارية في المأكل والمشرب -صور

أسوان – إيهاب عمران:



تعد المأكولات والمشروبات جزءًا من ثقافة الشعوب وأهم ما يميزها، وفى أسوان تتنوع المأكولات والمشروبات بتنوع القبائل والقوميات، ومن أشهر قبائل أسوان التى لها عادات مميزة خلال شهر رمضان قبيلتى العبابدة والبشارية، اللذين ينتشران بين محافظتى البحر الأحمر وأسوان.



وعلى الرغم من اختلاطهم بقبائل وعائلات أسوان، إلا أنهم لازالوا يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم سواء فى الملبس أو المأكل أو المشرب أو الاحتفال بقدوم شهر رمضان، والذى يتميز بعادات وتقاليد خاصة في الأكلات والمشروبات وقضاء لياليه

فى البداية يقول الشيخ عبد المجيد عثمان شيخ مشايخ العبابده،: إنهم كانوا فى الماضي يعتمدون على النجوم والهلال فى الصيام والإفطار وكانوا يكملون الشهر 30 يوما، إذا كانت السماء غير صافية وتعذر عليهم رؤية الهلال، ومازال أبناء القبيلة المتواجدين فى الصحراء الشرقية يعتمدون على الهلال في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان.

وأضاف عثمان، أن أشهر أكلات شهر رمضان هى السلات والجابورى، بينما لا تخلو مائدة الإفطار من الألبان والتمر، وفى السحور الرايب والعصيدة.

وأضاف الشيخ نصر كرار شيخ مشايخ قبيلة البشارية، أن أهم ما يميز قبائل البشارية فى شهر رمضان هي الجبنه، وهي المشروب الرسمى لسكان الصحراء ولا تخلو منها مجالسهم الممتدة من الإفطار وحتى السحور، و شرب لبن الجمال الذى يساعد على عدم الشعور بالعطش وأيضا رقصاتهم المميزة بالسيوف والدروع والتي يقوم احد الشباب بحمل الدرع والسيف والرقص وسط تصفيق من باقى الشباب.



وأضاف كرار، أن وجبة «السلات» التى يتم تجهيزها من لحوم الخرفان والماعز التى يقوم الأهالى بتربيتها أو شرائها هى الوجبة الرئيسية على مائدة أبناء العبابدة والبشارية، وطريقة تجهيز السلات تشبه طريقة تجهيز (الكباب)، حيث توضع هذه اللحوم بعد تقطيعها على أحجار الجرانيت والصوان والبازلت ثم وضع طبقة أخرى من الأخشاب المشتعلة بالنيران، وتتم عملية التسوية ما بين ساعة وساعة ونصف قبل أذان المغرب.

وقال الشيخ عبده سالم من مشايخ قبيلة البشارية، إن من أشهر الأكلات خلال شهر رمضان فطيرة " الجابورى" ويتم تحضيرها من الدقيق والماء وتتم عملية العجن وتقطيع العجين لقطع صغيرة يتم فردها لتتشكل على هيئة فطيرة ثم تدفن العجينة بحفرة مليئة بالأخشاب الموقدة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يتم تقليب الفطيرة على الناحية الثانية بعد استواء الناحية الأخرى ويتم تقديمها ساخنة.

وأضاف الشيخ عبد الله فرح من قبيلة العبابدة، أن «العصيدة» تعد من أهم الأكلات التى يتم تناولها خلال الإفطار والسحور، ويتم تجهيزها من الدقيق والماء والعسل واللبن، وتستخدم عادة فى عقب الإفطار وأثناء الترحال فى الصحراء فى غير رمضان لسهولة تجهيزها وتحتوي على قيمة غذائية.

وعلى الرغم من زحف المدنية إلى كل القرى والمجتمعات، مازالت قبائل العبابدة والبشارية تحافظ على عاداتها وتقاليدها وتحرص على توريثها لأبنائها لتكون عنوانا مميزا لهم.