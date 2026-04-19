قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن الفريق الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد سيدافع بشجاعة عن المصالح الوطنية، مشددًا على ضرورة أن تدعمه جميع الجهات في إيران.

وأضاف عارف في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، "أن مواقف الطرف المقابل بالمفاوضات متقلبة ويتوسل عند الضغط وبعد ذلك يتخذ نهجا عناديا".

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إيران ستحافظ على إنجازاتها ويجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه بيدها.

وأشار عارف، إلى أنه في حال إدارة طهران لمضيق هرمز فلا حاجة لانتظار رفع العقوبات، مؤكدًا أنها ستصبح عمليا بلا أثر.