حملة تموين بالشرقية تضبط أطنانًا من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر

الشرقية - ياسمين عزت:



شن قطاع الجنوب بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس عاطف عراقي وعادل عبد العزيز من مفتشي القطاع، وبالتعاون مع الطب البيطري، حملة تموينية مكبرة على الأنشطة التجارية بمركز بلبيس والقرى التابعة له.

تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، حيث تم ضبط 2 طن و500 كيلو جرام من سمك البوري منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 3 أطنان و500 كيلو جرام من لحم الديوك الرومي مجهولة المصدر داخل إحدى ثلاجات اللحوم، وتم تحرير محضر برقم 5273 جنح بلبيس.

كما ضبطت الحملة طنًا و500 كيلو جرام من النشا، و700 كيلو جرام من الدجاج المجمد مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية، وتم تحرير محضر برقم 5272 جنح بلبيس.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، ومحمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية لضمان التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية صحة المواطنين وضبط حركة الأسواق.