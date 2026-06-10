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ترامب: نرد الآن على إيران فقد أسقطوا مروحية أمريكية

كتب : وكالات

12:57 ص 10/06/2026

حرب إيران وأمريكا

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية ترد في هذه الوقت على إيران، مشيرًا إلى أهمية هذا الرد بعدما قاموا بإسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "نرد في هذه الأثناء على إيران ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقطوا مروحية"

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية وهذا ما نفعله الآن".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قواتها بدأت تنفيذ ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من القائد العام.

وأضافت أن العملية جاءت ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي يوم أمس، مؤكدة أن هذه المهمة تمثل "ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر".

وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات تندرج ضمن إجراءات الدفاع عن النفس، في ظل التصعيد المتواصل والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

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دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا إسقاط مروحية أمريكية

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