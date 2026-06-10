أمريكا تستهدف العديد من المواقع في إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع ستة انفجارات في مناطق قشم وسيريك وميناب بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وذكرت الوكالة أن مناطق في سيريك وجزيرة قشم وميناب تعرضت لهجمات نفذتها مقاتلات أمريكية، في تطور يأتي وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

من جانبها، أفادت وكالة مهر بسماع أربعة انفجارات في ميناء جاسك، إلى جانب انفجار آخر في أطراف مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران، وقالت إن العملية جاءت رداً على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز يوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته في بيان رسمي.