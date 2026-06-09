بينما كانت الجهود الدبلوماسية تسعى إلى احتواء التوترات ومنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى مواجهة جديدة مفتوحة بين إيران وأمريكا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إيران بعدما قامت بإسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي تفاصيل جديدة عن إسقاط الإيرانيين المروحية الأمريكية، التي أربكت منطقة الشرق الأوسط لأنها بمثابة نقطة تحول جديدة في مسار التصعيد بين واشنطن وطهران.

حادث إسقاط المروحية الأمريكية، جاء بعد ساعات قليلة من تحركات سياسية مكثفة خاضه ترامب بنفسه لإيقاف القتال الذي تجدد بين إيران وإسرائيل.

وبحسب أكسيوس، تزامنت حادث إسقاط المروحية مع استمرار المفاوضات والاتصالات غير المباشرة بين إيران وأمريكا حول عدد من الملفات الأمنية والسياسية.

ووفقا لأكسيوس، آثار سقوط المروحية الأمريكية موجة من ردود الفعل داخل الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية، خاصة بعد تصريحات ترامب التي توعد بالرد على ما وصفه بالهجوم على القوات الأمريكية.

ويشير أكسيوس إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية مهمة استطلاعية ودورية اعتيادية فوق مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتائج التحقيق الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة إيرانية من طراز "شاهد" أصابت المروحية، ما تسبب في سقوطها وتحطمها.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن التحقيقات لم تحسم بعد ما إذا كان الاستهداف قد تم بشكل متعمد أم لا.



وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، استمرت الجهات المختصة حتى صباح الثلاثاء في جمع المعلومات والأدلة لتحديد ما إذا كانت القوات الإيرانية قد أطلقت النار بشكل مباشر على المروحية الأمريكية، فيما أكد مصدر ثالث مطلع على التحقيقات أن جميع الفرضيات لا تزال قيد الدراسة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على طاقم المروحية وإنقاذهما بعد نحو ساعتين من سقوطها قبالة سواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، أن زورقاً تابعاً للبحرية الأمريكية تمكن من الوصول إلى الطاقم وانتشاله من المياه بنجاح.

وأشار هوكينز إلى أن عملية الإنقاذ شهدت استخدام طائرات بحرية مسيرة للمرة الأولى في مثل هذه المهام، موضحاً أن هذه الطائرات طُورت بواسطة شركة "سارونيك" وتعمل ضمن مهام فرقة العمل 59 التابعة للأسطول الخامس الأمريكي، التي تعتمد على أنظمة متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات المراقبة والاستجابة السريعة في المنطقة.

وفي أول تعليق له على الحادث، أعلن ترامب أنه تلقى إحاطة من الجيش الأمريكي تفيد بأن إيران أسقطت إحدى المروحيات الأمريكية المتطورة من طراز "أباتشي" خلال قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أبلغني جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. كان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يصب بأذى، لكن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم".

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