يعمل بفرز القمامة.. القبض على مدعي امتلاك شركة حراسات خاصة بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن صورة لأحد الأشخاص وبحوزته جهاز لاسلكى يقوم بالإعلان عن نفسه كونه مالك شركة حراسات خاصة بالمقطم بالقاهرة "على غير الحقيقة"، وقدرته على حل المنازعات بين المواطنين بصورة غير قانونية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه (يعمل بمجال فرز القمامة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وضبط بحوزته (الجهاز اللاسلكى الظاهر بالصورة "بدون تصريح").. وبمواجهته أقر بتمكنه من شرائه من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وإلتقاط الصورة المشار إليها منذ عامين بقصد تحقيق الشهرة بمحيط منطقة سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.