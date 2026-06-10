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يعمل بفرز القمامة.. القبض على مدعي امتلاك شركة حراسات خاصة بالمقطم

كتب : محمد الصاوي

01:00 ص 10/06/2026

القبض على مدعي امتلاك شركة حراسات

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن صورة لأحد الأشخاص وبحوزته جهاز لاسلكى يقوم بالإعلان عن نفسه كونه مالك شركة حراسات خاصة بالمقطم بالقاهرة "على غير الحقيقة"، وقدرته على حل المنازعات بين المواطنين بصورة غير قانونية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه (يعمل بمجال فرز القمامة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وضبط بحوزته (الجهاز اللاسلكى الظاهر بالصورة "بدون تصريح").. وبمواجهته أقر بتمكنه من شرائه من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وإلتقاط الصورة المشار إليها منذ عامين بقصد تحقيق الشهرة بمحيط منطقة سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة وزارة الداخلية أسد المقطم شركة حراسات خاصة

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