توزيع مواد غذائية على المواطنين داخل الوديان والتجمعات البدوية بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل القوافل الغذائية التابعة لصندوق "تحيا مصر" توزيع المواد الغذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا داخل الوديان والتجمعات البدوية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن الأسرة السيناوية.

وقال الدكتور جبريل فتيح، معاون محافظ جنوب سيناء ومسؤول القوافل الغذائية، إن القوافل تجوب الوديان لتوفير احتياجات مواطنيها الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، باستمرار التوزيع علي مدار اليوم في المدن والتجمعات البدوية ليصل الدعم إلى كافة فئات المجتمع، بالتنسيق مع كافة المؤسسات التي تساهم في تقديم الدعم لأهالي المحافظة، لضمان توفير الدعم المستمر لأهالي المحافظة على مدار شهر رمضان.

وأوضح معاون المحافظ، أن القوافل جابت 17 قرية وواديا تابعة لمدن "دهب، نويبع، طابا".

وأشار إلى انه جرى توزيع عدد من المواد الغذائية بمنطقة العصلة ووادي مجرح التابعين لمدينة دهب، وفي مدينة نويبع بأودية "غزالة والنواميس، والسفة، ومجرح 1، مجرح 2، صمغي، بير زغير، المالحة، الشيخ عطية"، وفي مدينة طابا بأودية "المحاش الأعلى، الشاطئ الوردي، النجمات، القرية البدوية، طوبية، رأس النقب".

وأكد أنه جرى توزيع كراتين مواد غذائية منذ عدة أيام داخل 30 قرية ووادي بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، سانت كاترين"، ليصل إجمالي عدد التجمعات والقرى التي استفادت من هذه المساعدات 47 قرية ووادي.

جدير بالذكر، أن جنوب سيناء تلقت 10 آلاف كرتونة مواد غذائية من صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء على الأسرة السيناوية في توفير احتياجاتها، ويجري توزيعها داخل القرى والوديان بناءً على توجيهات محافظ جنوب سيناء بوصول الدعم إلى جميع فئات المجتمع على مدار شهر رمضان.