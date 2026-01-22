محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال

ما هو ترتيب صلاح؟.. هدافو دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

"أعجبني رفض سوبوسلاي ما طلبه صلاح".. تعليق ناري من جيرارد على فوز ليفربول

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة ليفربول مع مارسيليا الفرنسي، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالبطولة.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ليحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره بدوري الأبطال.

وكشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات، أن محمد صلاح أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 93 مباراة، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الإيفواري ديدييه دروجبا الذي خاض 92 مباراة.

وخاض صلاح مبارياته في البطولة بقميص أندية ليفربول وروما وتشيلسي وبازل، بينما يأتي الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثالث بقائمة الأكثر مشاركة برصيد 78 مباراة.