طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟

أكد الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي أمراض القلب، أن الشاي يُمتص في الجسم بوتيرة أبطأ وألطف من القهوة، لكنه يحذر من الإفراط في تناوله، خاصة في المساء أو عند وجود بعض الأمراض المزمنة.

وفي تصريحات لقناة RT، أوضح أن الشاي يُعتبر أفضل من القهوة من حيث تأثير الكافيين، إذ يتم امتصاصه تدريجيًا، مما يقلل من تأثيره المنبّه المفاجئ على الجسم. وأشار إلى أن تناول ما يصل إلى ثلاثة أكواب يوميًا، بوزن حوالي 200 غرام لكل كوب، موزعة على الإفطار والغداء وشاي العصر، يُعد آمنًا لمعظم الأشخاص.

وأشار الطبيب إلى أنه يمكن شرب الشاي طوال اليوم، لكن من الأفضل التوقف قبل الساعة السادسة مساءً لتجنب تأثيره المنبّه على النوم. كما حذر من الإفراط في تناوله، لا سيما الشاي المركز، لما قد يسببه من أرق واضطراب النوم.

ولفت الدكتور كوندراخين إلى ضرورة توخي الحذر لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات الكبد، مشددًا على أهمية تقليل استهلاك الشاي الأخضر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، بحيث لا يتجاوز كوبًا واحدًا يوميًا.

أما فيما يتعلق بشاي الأعشاب، فأشار إلى أن الكمية الموصى بها تختلف بحسب الهدف من تناوله؛ إذ يكفي كوب واحد يوميًا لأغراض الوقاية،

في حين يتطلب استخدامه لأهداف علاجية الالتزام الدقيق بتعليمات الطبيب المختص.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب



8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها



أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك



مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب



6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟



