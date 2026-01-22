إعلان

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون الخطط الأمريكية بشأن جرينلاند اليوم

كتب : مصراوي

09:34 ص 22/01/2026

الاتحاد الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بروكسل- (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل لمحاولة التوصل لرد مشترك لمواجهة طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

وكان من المقرر أن يفرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 10% على السلع من عدة دول أوروبية حلفاء ابتداء من الأول من فبراير المقبل، ولكن عدل عن رأيه أمس الأربعاء.

وقبل القمة، أكد عدة مسؤولين أن الاتحاد الأوروبي يحاول التوصل لحل للموقف، وأن الكتلة الأوروبية سوف تدرس فقط تطبيق إجراءات مضادة في حال تم فرض الرسوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي ترامب وجرينلاند جرينلاند بروكسل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
مسرح و تليفزيون

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال
ميرتس: النظام العالمي يتفكك و"القوة" تحكم.. وعلى أوروبا التخلص من التبعية
شئون عربية و دولية

ميرتس: النظام العالمي يتفكك و"القوة" تحكم.. وعلى أوروبا التخلص من التبعية
راح له البيت وجابه بالموتوسيكل.. مدرس أزهري ينقذ طالباً غلبه النوم يوم
أخبار المحافظات

راح له البيت وجابه بالموتوسيكل.. مدرس أزهري ينقذ طالباً غلبه النوم يوم
"مش عايزة أرجع لجوزي".. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الثالث بحلوان
حوادث وقضايا

"مش عايزة أرجع لجوزي".. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الثالث بحلوان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر