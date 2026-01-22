قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون الخطط الأمريكية بشأن جرينلاند اليوم

بروكسل- (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل لمحاولة التوصل لرد مشترك لمواجهة طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

وكان من المقرر أن يفرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 10% على السلع من عدة دول أوروبية حلفاء ابتداء من الأول من فبراير المقبل، ولكن عدل عن رأيه أمس الأربعاء.

وقبل القمة، أكد عدة مسؤولين أن الاتحاد الأوروبي يحاول التوصل لحل للموقف، وأن الكتلة الأوروبية سوف تدرس فقط تطبيق إجراءات مضادة في حال تم فرض الرسوم.