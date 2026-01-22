ويتكوف يتوجه لموسكو لحل "العقدة الأخيرة" وإنجاز سلام أوكرانيا

عبّر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن تفاؤله وتحمسه خلال إفطار عمل أقيم اليوم، بعد إحراز "تقدم كبير" في مسار محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار ويتكوف، إلى عزمه التوجه إلى موسكو في وقت لاحق من اليوم لعقد اجتماع حاسم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا: "حان الوقت لإنهاء هذا الأمر. أعتقد أننا سننجز هذا".

وأوضح ويتكوف أن المفاوضات المعقدة قد تبلورت وانحصرت الآن في "قضية واحدة" فقط لا تزال عالقة.

ومع ذلك، قلل ويتكوف من صعوبة هذا العائق، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة "عدة صيغ" مختلفة للتعامل مع هذه القضية، مما يعني أنها "قابلة للحل" وليست طريقا مسدودا.

وفي سياق متصل، أشاد ويتكوف بالدور الذي يلعبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا: "لقد كان مهتما بهذه القضية، وهو متاح ويمكن الوصول إليه".

وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة مرتقبة لزيلينسكي إلى دافوس اليوم، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى، في خطوة قد تكون حاسمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

ولم تقتصر نقاشات المبعوث الأمريكي على الشق السياسي والعسكري فحسب، بل أشار ويتكوف إلى أنه أمضى الليلة الماضية في مناقشات مستفيضة حول الجوانب الاقتصادية، وتحديدا ما وصفه بـ "المسار التصاعدي" لاقتصاد أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.