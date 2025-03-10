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ضبط 200 كيلوجرام من الألعاب النارية في أسوان وإحالة المتهمين للنيابة

07:44 م الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط 200 كيلوجرام من الألعاب النارية
  • عرض 5 صورة
    ضبط 200 كيلوجرام من الألعاب النارية
  • عرض 5 صورة
    ضبط 200 كيلوجرام من الألعاب النارية
  • عرض 5 صورة
    ضبط 200 كيلوجرام من الألعاب النارية
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أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إحالة المخالفين الذين ضُبطت بحوزتهم كميات من الألعاب النارية، سواء داخل المحلات أو المخازن، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحريز المضبوطات من قِبل الجهات المختصة.

وأوضح المحافظ أن الجهود المشتركة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع مديريات التموين وشرطة المرافق والأجهزة الأمنية، أسفرت خلال الأيام الماضية عن ضبط 200 كيلوجرام من الألعاب النارية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب غلق وتشميع العديد من المحلات التي تورطت في بيع وتوزيع هذه المواد المحظورة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية متواصلة على المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بقرار حظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بجميع أشكالها، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد أن الحملات تتم بمتابعة من المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وإشراف اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، مع تكثيف عمليات التفتيش خلال الفترتين الصباحية والمسائية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

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