4500 متر.. الجيزة تستعد لافتتاح أكبر معارض "أهلًا رمضان" بأسعار مخفضة

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التجهيزات بموقع إقامة المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والمقام بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأحد، أن المعرض المقرر افتتاحه خلال أيام يعد الأكبر لأهلًا رمضان علي مستوي المحافظة حيث يقام على مساحة 4500 م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وخلال التفقد، وجه "النجار"، بضرورة استغلال أكبر مساحة للمعرض لضمان زيادة العارضين مع تخصيص ممرات لسهولة الوصول إلى العارضين، بالإضافة إلى فتح اكثر من باب لسهولة الدخول والخروج من وإلى المعرض.

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