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طقس متقلب في كفر الشيخ.. أمطار وانخفاض شديد في الحرارة -صور

01:38 م الأحد 09 فبراير 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض شديد في درجة الحرارة، وتعرض كافة أنحاء المحافظة لموجة صقيع شديدة مع وجود في غيوم في سماء المحافظة.

وكلف اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة برفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية.

ووجه باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة صفايات الأمطار والصرف الصحي، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها.

وشدد على جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي شهدت سقوط أمطار.

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