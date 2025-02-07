5 قرارات عاجلة من محافظ الوادي الجديد لتطوير الخدمات وتلبية مطالب الأهالي -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجّه اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عدة قرارات وتوجيهات هامة خلال أدائه صلاة الجمعة اليوم في مسجد المجاهدين بمدينة الخارجة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار حرصه على متابعة احتياجات المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم بصورة مباشرة.

خلال لقاء جمعه بـ المصلين عقب الصلاة، أعلن المحافظ عن مجموعة من التوجيهات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية والمجتمعية بالمحافظة، حيث قرّر:

•تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات بحي المجاهدين، على أن تتحمل المحافظة نصف تكلفة الإنشاءات، وذلك في استجابة لمطالب الأهالي بتوفير مكان مجهّز لاستقبال المناسبات الاجتماعية المختلفة.

•بحث إمكانية التعاقد مع أخصائي جراحة مخ وأعصاب للعمل بمستشفى الخارجة التخصصي على نفقة المحافظة، مع إعداد مذكرة تتضمّن المعوقات التي تواجه قسم الأورام بالمستشفى من أجل سرعة إيجاد حلول فعّالة لها.

كما وجّه المحافظ بدراسة مقترح لاستغلال أحد المباني الحكومية التي انتقلت إداراتها إلى العاصمة الإدارية، وتحويله إلى مستشفى متخصص لخدمات التأمين الصحي، مما سيسهم في توفير خدمات طبية متكاملة لأهالي المحافظة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.

فيما يخص مشكلات البناء، شدّد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة الهندسية لاستعجال الموافقات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء المقبولة، وذلك لضمان سرعة إنهاء الإجراءات والاستجابة لطلبات المواطنين.

ووجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية للإعلان عن بدء العمل في وحدة الكشف المبكر عن مرض السرطان، مع توفير وسائل تواصل واضحة للمواطنين لتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية فور انطلاق المشروع.

