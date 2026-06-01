قرار قضائي في محاكمة أم مكة بتهمة غسل الأموال

كتب : علي عبد المنعم

02:52 م 01/06/2026 تعديل في 04:15 م

البلوجر أم مكة

قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "أم مكة"، على خلفية اتهامها في القضية رقم 332 لسنة 2026 بتهمة غسل أموال عبر أنشطة مالية غير مشروعة.

تفاصيل الحكم على أم مكة في قضية غسل الأموال

ونظرت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بطنطا سياق القضية المتداولة، حيث استعرضت أوراق القضية والاتهامات الموجهة للمتهمة من قبل النيابة العامة، قبل أن تصدر القرار المتقدم بتأجيل الحكم، وذلك للاطلاع على سند الوكالة.

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة غسل الأموال

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت البلوجر "أم مكة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، عقب انتهاء التحقيقات معها وتوجيه اتهامات رسمية لها تتعلق بغسل الأموال وإدارة أنشطة مالية مخالفة للقانون، حتى أسدل الستار على القضية بصدور حكم الحبس.

