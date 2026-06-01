قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة" إلى جلسة 4 يوليو المقبل للاستماع إلى المرافعات، تمهيدًا للفصل في الاستئناف.

تفاصيل أولى جلسات استئناف قضية فتاة البحيرة

شهدت المحكمة أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من طالب جامعي صدر ضده حكم أول درجة بالسجن المؤبد في القضية رقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع، وعضوية المستشارين مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعة علي، ومحمد سامي بهي الدين هيبة بسيوني.

أقوال المجني عليها في قضية فتاة البحيرة



قالت المجني عليها أمام المحكمة إنها تعرفت على المتهم من خلال العمل التطوعي بإحدى الجمعيات الخيرية، وإنه وجه إليها وإلى عدد من زملائهما دعوة لحضور حفل عيد ميلاده، موهمًا الحضور بوجود أفراد أسرته وأصدقائه.

وأضافت أنها لم تشك في نواياه، إلا أنها فقدت الوعي عقب تناول مشروب قدمه لها، لتكتشف لاحقًا تعرضها للواقعة محل التحقيق والمحاكمة.

وأشارت إلى أن المتهم حاول استغلال الواقعة لاحقًا بطلب مبالغ مالية منها وتهديدها، مؤكدة أنها سعت لحل الأمر بعيدًا عن ساحات القضاء قبل اللجوء إلى القانون.

دفاع المجني عليها في قضية فتاة البحيرة



أكد عبد الفتاح الدغيدي، محامي المجني عليها، أن المتهم استدرج موكلته يوم 22 فبراير 2025 بمساعدة آخرين، ثم ارتكب الواقعة وقام بتصويرها، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه.

وأضاف أن حيثيات الحكم أكدت أن المتهم تجرد من إنسانيته ولم يستحق الرأفة، مشيرة إلى حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليها.

طلبات الدفاع وقرار المحكمة

أوضح الدغيدي أن دفاع المجني عليها تقدم بطلب لإدخال متهمين آخرين يرى أنهم اشتركوا في الواقعة وسهلوا حدوثها.

وطلب دفاع المتهم مناقشة الطبيب الشرعي وضابط التحريات والمجني عليها، إلا أن هيئة المحكمة قررت رفض تلك الطلبات، وحجز الدعوى للمرافعة فقط بجلسة 4 يوليو المقبل، تمهيدًا لإصدار حكمها في الاستئناف.