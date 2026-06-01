شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذ لتوجيهات مجلس الوزراء.

حملات الإزالة تستهدف منطقة الفلكي

وأسفرت الحملات عن إزالة 12 حالة بناء مخالف وتعديات ومتغيرات مكانية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمناطق الفلكي وسيدي بشر قبلي والـ 500 وشارع عقل باشا.

المرحلة الثانية من الموجة الـ 29

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 29.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ضوابط واشتراطات البناء

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.