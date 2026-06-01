أسعار مخفضة للخضروات والدواجن في منفذ الداخلة بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

12:45 م 01/06/2026 تعديل في 12:45 م
    إقبال المواطنين على منفذ مركز الداخلة للسلع المخفضة
    منفذ بيع سلع مخفضة بمدينة موط بالداخلة
    منتجات القرى باسعار مخفضة في منفذ الداخلة
    خضروات مخفضة في منفذ مركز الداخلة
    أسعار السلع في منفذ مركز الداخلة

طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد كميات من الخضروات والفاكهة والدواجن المخفضة داخل منفذ الداخلة بميدان الجناين بمدينة موط، اليوم الاثنين 1 يونيو، في إطار جهود توفير السلع المخفضة للمواطنين، والحد من أعباء ارتفاع الأسعار داخل الأسواق.

وأكد المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، أن منفذ الداخلة يواصل تقديم خدماته للأهالي من خلال توفير الخضروات والفاكهة الطازجة، إلى جانب الدواجن المخفضة، تحت شعار: «نعمل من أجل خدمتكم»، بما يدعم احتياجات الأسر اليومية من السلع المخفضة.

أسعار الخضروات في الداخلة

وقال جهاد، إنه شملت قائمة الخضروات والفاكهة بالمنفذ طرح الطماطم بسعر 15 و30 جنيهًا، والبطاطس بسعر 10 جنيهات، والبصل الأبيض والأحمر بسعر 12.5 جنيه، والخيار بسعر 20 جنيهًا، والفلفل الرومي وفلفل الشطة بسعر 35 جنيهًا.

كما وفر منفذ الداخلة الكوسة والجزر بسعر 25 جنيهًا، والباذنجان الرومي بسعر 20 جنيهًا، والباذنجان العروسي بسعر 25 جنيهًا، ضمن قائمة السلع المخفضة التي تطرحها الوحدة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين.

طرح سلع غذائية بأسعار مناسبة

وأضاف أنه، ضمت قائمة الخضروات والفاكهة برتقال العصير بسعر 25 جنيهًا، والموز بسعر 35 جنيهًا، والكنتالوب بسعر 30 جنيهًا، إلى جانب الليمون والتفاح والعنب بسعر 80 جنيهًا، والمانجو بسعر 70 جنيهًا، والخوخ بسعر 60 جنيهًا، والمشمش بسعر 70 جنيهًا.

وفي قطاع الدواجن المخفضة، وفر منفذ الداخلة كيلو الفراخ الحي بسعر 75 جنيهًا، وطبق الأوراك والدبابيس والبانيه بسعر 100 جنيه لكل طبق، بينما بلغ سعر طبق الأجنحة وطبق الكبد والقوانص 50 جنيهًا.

