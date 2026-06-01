راحة للأهالي من الناموس.. حملات رش موسعة تجوب 3 قرى في المنوفية

ترأس صباح اليوم الإثنين، نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، القداس الإلهي بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الخارجة، وسط أجواء روحية احتفالية ومشاركة آباء كهنة الكنيسة.

وشارك في صلوات قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر عدد من كهنة كنيسة العذراء، إذ شهدت الكنيسة طقوسًا خاصة بهذه المناسبة التي تحظى بمكانة بارزة في الوجدان القبطي، باعتبارها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

صلاة احتفالية بكنيسة العذراء في الوادي الجديد

وأقيمت الصلوات صباح الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، و24 بشنس 1742 بالتقويم القبطي، حيث حرصت الكنيسة على إحياء عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بالقداس الإلهي، في إطار الاحتفالات السنوية التي تشهدها الكنائس القبطية بهذه الذكرى.

ويعد عيد دخول السيد المسيح أرض مصر من المناسبات الدينية التي ترتبط بتاريخ روحي عميق لدى الأقباط، إذ تستعيد الكنيسة خلاله ذكرى قدوم السيد المسيح والسيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار إلى مصر، وما تمثله هذه الرحلة من مكانة خاصة في التاريخ المسيحي والهوية الدينية المصرية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر في 24 بشنس من كل عام، الموافق غالبًا الأول من يونيو، ويُصنف هذا العيد ضمن الأعياد السيدية الصغرى.

وتكتسب المناسبة أهمية خاصة لارتباطها بمسار العائلة المقدسة، الذي تحول عبر السنوات إلى أحد أبرز الرموز الدينية والتاريخية في مصر.