نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية حملات موسعة لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة بعدد من القرى، ضمن جهود الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.

جاءت الحملات استجابة لشكاوى ومناشدات الأهالي بشأن تزايد انتشار الناموس والحشرات الطائرة خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى الدفع بفرق الرش إلى المناطق المستهدفة للتعامل الفوري مع الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات موسعة لمكافحة الناموس في قرى الشهداء

وشملت أعمال المكافحة قرى أبو كلس وإبشادي ودناصور، حيث نفذت فرق الرش حملات مكثفة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب الترع والمصارف والمناطق التي تمثل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات وانتشارها.

الحفاظ على الصحة العامة

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بضرورة تكثيف حملات مكافحة الناموس والحشرات بمختلف القرى، حفاظًا على صحة المواطنين والحد من المخاطر الصحية المحتملة.

متابعة ميدانية مستمرة

وأكدت الوحدة المحلية استمرار أعمال المتابعة الميدانية وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، مع مواصلة حملات الرش والمكافحة وفق خطة دورية تستهدف مختلف القرى والتجمعات السكنية بالمركز.