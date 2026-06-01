"صحة الإسكندرية": تقديم 40 ألف خدمة صحية للمواطنين خلال العيد- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:41 م 01/06/2026 تعديل في 02:41 م
    تقديم خدمات صحية للمواطنين في الإسكندرية
    تقديم خدمات صحية للمواطنين في الإسكندرية
    تقديم خدمات صحية للمواطنين في الإسكندرية
    تقديم خدمات صحية للمواطنين في الإسكندرية
    تقديم خدمات صحية للمواطنين في الإسكندرية
    تقديم خدمات صحية للمواطنين في الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن تقديم أكثر من 40 ألف خدمة صحية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال وكيل الوزارة، أن المستشفيات التابعة للمديرية قدمت 21963 خدمة علاجية، شملت 7267 خدمة بأقسام الطوارئ، و4104 خدمات بالعيادات المسائية، و5853 خدمة بالمعامل.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأضاف "بدران" أن الوحدات الصحية والفرق الخارجية قدمت 18881 خدمة وقائية، من بينها 3086 خدمة ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تضمنت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرطان الثدي.

وأشار إلى استفادة 4380 مواطنًا من فرق التثقيف الصحي و7551 مواطنًا من خلال التوعية المباشرة لفرق الإعلام والتربية السكانية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المواطنين وذلك من خلال الأنشطة التي نُفذت بالنوادي والأماكن العامة.

انتشار فرق تنظيم الأسرة بالإسكندرية

وفي سياق متصل، انتشرت فرق تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة بالأماكن العامة، واستفادت من خدماتها 406 منتفعات، حيث تنوعت الخدمات المقدمة بين توفير وسائل تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل، وفحوصات أمراض النساء، وخدمات السونار.

محافظ الإسكندرية يوجه بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب الدفع بالفرق الخارجية خلال الفعاليات والمناسبات والإجازات الرسمية، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين.

الإسكندرية مستشفيات عيد الأضحى

