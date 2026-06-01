أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي توريد القمح لموسم 2025/2026 إلى 547 ألفًا و121 طنًا و584 كيلوجرامًا، داخل المحافظة وخارجها، حتى الأول من يونيو الجاري، وسط استمرار أعمال حصاد محصول القمح وتوريده إلى جهات الاستلام المعتمدة.

تفاصيل توريد 547 ألف طن قمح بالوادي الجديد



وأوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الوادي الجديد بلغت 41 ألفًا و230.6 فدان، بينما وصلت المساحة التي جرى حصادها إلى 39 ألفًا و500 فدان، ما يعكس تقدمًا واضحًا في موسم توريد القمح بالمحافظة، خاصة مع اتساع الرقعة الزراعية واعتماد المزارعين على محصول القمح كأحد أهم المحاصيل الشتوية.

صومعة العوينات في المقدمة

وأشار المرسي، إلى أن الكميات الموردة داخل المحافظة بلغت 102 ألف و192 طنًا و379 كيلوجرامًا، بإجمالي 681 ألفًا و282.527 أردب، موزعة على عدد من جهات الاستلام، حيث جاءت صومعة العوينات في المقدمة باستقبال 52 ألفًا و267 طنًا و110 كيلوجرامات، تلتها صومعة الخارجة بإجمالي 46 ألفًا و484 طنًا و866 كيلوجرامًا.

جهات الاستلام والتوريد الخارجي

وأضاف مدير زراعة الوادي الجديد، أن جهة التقاوي استقبلت 2499 طنًا و355 كيلوجرامًا من محصول القمح، فيما بلغت الكميات الموردة إلى بنك التسليف 941 طنًا و48 كيلوجرامًا، بينما لم يسجل مركز تجميع صومعة الخارجة أي كميات موردة حتى تاريخ البيان.

وبلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 444 ألفًا و929 طنًا و205 كيلوجرامات، لترتفع الحصيلة الإجمالية من توريد القمح داخل المحافظة وخارجها إلى أكثر من 547 ألف طن، في مؤشر يعكس أهمية الوادي الجديد في خريطة إنتاج محصول القمح.