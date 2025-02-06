مأساة في الشرقية.. وفاة زوجين بسبب دفاية كهربائية

الشرقية – ياسمين عزت:

لقى زوجان مصرعهما أمس بسبب اختناقهما الناتج عن استخدام دفاية كهربائية للتدفئة خلال الليل حتى الصباح، وذلك داخل مزرعتهما بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى فاقوس العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث المأساوي.

ووفقًا للبلاغ الوارد إلى مديرية أمن الشرقية، تلقى مركز شرطة فاقوس إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوفاة شخصين اختناقًا بسبب استخدام دفاية كهربائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الزوجين "إبراهيم م" وزوجته "وفاء.ال" من مركز الحسينية، وكانا يقيمان في المزرعة الواقعة بنطاق مركز فاقوس.

وأظهرت التحريات الأولية أن الزوجين أشعلا الدفاية الكهربائية في غرفة نومهما واستمرت في العمل طوال الليل وحتى الصباح، مما أدى إلى استهلاك الأكسجين في الغرفة واحتراقه، متسببًا في اختناقهما ووفاتهما.

وعقب تلقي البلاغ، تم إرسال سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس العام وإيداعهما في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر القانوني اللازم، فيما أمرت النيابة بانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الكشف على الجثامين وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق، تمهيدًا لإصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذوي الضحايا.