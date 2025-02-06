إعلان

مأساة في الشرقية.. وفاة زوجين بسبب دفاية كهربائية

05:36 م الخميس 06 فبراير 2025

جثة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية – ياسمين عزت:

لقى زوجان مصرعهما أمس بسبب اختناقهما الناتج عن استخدام دفاية كهربائية للتدفئة خلال الليل حتى الصباح، وذلك داخل مزرعتهما بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى فاقوس العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث المأساوي.

ووفقًا للبلاغ الوارد إلى مديرية أمن الشرقية، تلقى مركز شرطة فاقوس إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوفاة شخصين اختناقًا بسبب استخدام دفاية كهربائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الزوجين "إبراهيم م" وزوجته "وفاء.ال" من مركز الحسينية، وكانا يقيمان في المزرعة الواقعة بنطاق مركز فاقوس.

وأظهرت التحريات الأولية أن الزوجين أشعلا الدفاية الكهربائية في غرفة نومهما واستمرت في العمل طوال الليل وحتى الصباح، مما أدى إلى استهلاك الأكسجين في الغرفة واحتراقه، متسببًا في اختناقهما ووفاتهما.

وعقب تلقي البلاغ، تم إرسال سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس العام وإيداعهما في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر القانوني اللازم، فيما أمرت النيابة بانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الكشف على الجثامين وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق، تمهيدًا لإصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذوي الضحايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة زوجين بسبب دفاية مصرع زوجين بسبب اختناقهما مركز فاقوس مشرحة مستشفى فاقوس مأساة في الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الدقهلية تحتفل بعيدها القومي بتخفيضات تصل إلى 35% على السلع الأساسية (صور)

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة