بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الطريق الزراعي بتكلفة 600 مليون جنيه

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أعمال رصف وازدواج الطريق الزراعي أسيوط-ديروط، في المسافة الممتدة من قرية منقباد حتى قرية بني شقير، بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود تطوير وتحديث شبكة الطرق الرئيسية، بهدف تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس إسلام فوزي، رئيس المنطقة السابعة (أسيوط-المنيا) بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس مصطفى عزيز، العضو المنتدب لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ومهندسو شركة فتحي فرج، ومهندسو شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

خلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من رئيس المنطقة السابعة حول الأعمال المنجزة، والتي تشمل 9 كم من طبقة الأسفلت الرابطة، و4 كم من حواجز نيو جيرسي، مع تبقي 6 كم من الأساس. وأكد أن الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح المحافظ، أن مشروع ازدواج الطريق الزراعي أسيوط-ديروط يهدف إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان للمواطنين والمركبات. يُعد هذا الطريق من أهم المحاور التي تربط بين مركز أسيوط ومركز ديروط، ويخدم حركة النقل بين مختلف مدن وقرى المحافظة. يشمل المشروع توسيع المسافة بين الاتجاهين وإنشاء حواجز أمان على الجانبين، مما يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية وتقليل الحوادث. كما يتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق بوضع طبقات رصف حديثة وتأهيله ليتناسب مع المعايير العالمية للطرق السريعة.

وأكد أبو النصر أن المحافظة تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير وإعادة تأهيل البنية الأساسية في كافة الأنحاء. وجه بسرعة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد مع ضرورة التأكد من تنفيذ كافة إجراءات السلامة المرورية أثناء فترة العمل لتقليل أي تأثير على حركة السير.

من جانبه، أوضح المهندس إسلام فوزي أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في القرى والمراكز. وأكد أن الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء طارق عبد الجواد تولي اهتماماً بالغاً بمشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءتها، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.











