بالصور- تشييع جنازة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيعت ظهر اليوم، جنازة سيف كمال الدين حسين، نجل الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، وشقيق النائب السابق مصطفى كمال الدين حسين ابن مدينة بنها.

وخرج الجثمان من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر بمحافظة القليوبية، بعد أداء صلاتي الظهر والجنازة على الراحل وسط حالة من الحزن.

وأعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وفاة سيف كمال الدين حسين ابن الراحل شقيق اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بنها، وحسام كمال الدين حسين ومحمد كمال الدين حسين وابن عم المرحوم عبد الفتاح أبو يوسف.

وأعلن كمال الدين حسين شقيق الراحل أن جنازة شقيقه ستكون اليوم الأربعاء من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر والعزاء في نفس اليوم بمضيفة أبو يوسف بكفر مناقر بجوار فيلا الراحل نائب رئيس الجمهورية الأسبق التاريخية ببنها في محافظة القليوبية.

ونعى النائب السابق شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها : "إنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء والدوام لله وحده.. توفي اليوم أخي سيف النصر كمال الدين حسين.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة".

يذكر أن الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق أحد أبناء محافظة القليوبية وتحديدا مدينة بنها وله العديد من الإسهامات في الارتقاء بالمحافظة والمشروعات الخيرية فيما انتخب عضوا في مجلس النواب واستكمال المسيرة السياسية له نجله اللواء مصطفي كمال الدين حسين عضوا بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2020م.