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جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة - صور

06:35 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (1)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (4)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (5)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (7)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (8)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (9)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (10)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (2)
  • عرض 10 صورة
    جنازة مهيبة وعزاء حزين للكابتن يوسف رمضان بمسقط رأسه في البحيرة (3)
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البحيرة - أحمد نصرة:

شيع أهالي قرية كوم حفص، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان الكابتن يوسف رمضان، المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس، والذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية في ملعب التدريب بالإسكندرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين أجمعوا على تمتع الفقيد بالأخلاق الحسنة، وكان صديقًا للجميع لا يتأخر عن خدمة أبناء قريته.

كانت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية كشفت أن الراحل نقل فورا من أرض الملعب إلى المستشفى ووافته المنية مساء أمس الإثنين، إثر أزمة قلبية، فيما قررت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الوفاة تفصيلا.

ونعى الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية يوسف رمضان محمد المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس الذي وافته المنية وقدموا العزاء لمجلس إدارة النادي وأسرة الفقيد.

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يوسف رمضان محافظة البحيرة كرة اليد أزمة قلبية
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