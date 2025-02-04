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وزير الري يتدخل لحل مشكلة موظفة ببنها: "ماليش فيه تتحل فوري"

01:44 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية
  • عرض 8 صورة
    خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية
  • عرض 8 صورة
    خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية
  • عرض 8 صورة
    خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية
  • عرض 8 صورة
    خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية
  • عرض 8 صورة
    خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية
  • عرض 8 صورة
    خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت زيارة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى محافظة القليوبية، تدخل الوزير لحل مشكلة إحدى الموظفات بديوان مديرية القليوبية ببنها، التي لديها مشكلة تخص السكن الإداري وقال للموظف المسئول عنها "ماليش فيه المشكلة تتحل فوري".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وتضمنت الجولة زيارة مشروع قنطرة فم كفر مويس ببنها بتكلفة مليار ونصف جنيه، بجانب ديوان مديرية الري، وعقد لقاءً مشتركًا مع مهندس الوزارة في نقابة المهندسين بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية.

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القليوبية وزير الري الدكتور هاني سويلم
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