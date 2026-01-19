أحمد موسى ضيفًا على برنامجه لأول مرة ومحمد الباز يحاوره.. ما القصة؟

حل الإعلامي أحمد موسى ضيفًا على برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة قدمها الإعلامي محمد الباز، للحديث عن كتابه الجديد "أسرار".



وكشف أحمد موسى، خلال اللقاء، عن عدد من الأسرار والوقائع التي تضمنها الكتاب، والذي يستعرض محطات مهمة على مدار عقدين من الزمن، بدءًا من 2005 وحتى 2025.



وكان "موسى"، قد أعلن في حلقة سابقة عن استضافته في حلقة حوارية مع محمد الباز، ليتناول فيها تفاصيل كتابه، مؤكدًا أن الكتاب يسلط الضوء على مراحل ومحطات عدة خلال هذه الفترة الزمنية.



