إعلان

أحمد موسى ضيفًا على برنامجه لأول مرة ومحمد الباز يحاوره.. ما القصة؟

كتب : أحمد العش

08:32 م 19/01/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حل الإعلامي أحمد موسى ضيفًا على برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة قدمها الإعلامي محمد الباز، للحديث عن كتابه الجديد "أسرار".

وكشف أحمد موسى، خلال اللقاء، عن عدد من الأسرار والوقائع التي تضمنها الكتاب، والذي يستعرض محطات مهمة على مدار عقدين من الزمن، بدءًا من 2005 وحتى 2025.

وكان "موسى"، قد أعلن في حلقة سابقة عن استضافته في حلقة حوارية مع محمد الباز، ليتناول فيها تفاصيل كتابه، مؤكدًا أن الكتاب يسلط الضوء على مراحل ومحطات عدة خلال هذه الفترة الزمنية.

اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى على مسئوليتي محمد الباز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من المصعد إلى الميكروباص.. جريمتا تحرش تهزان الجيزة
حوادث وقضايا

من المصعد إلى الميكروباص.. جريمتا تحرش تهزان الجيزة
"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards
زووم

"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards
ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور
زووم

ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
مصراوى TV

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
بحضور أشرف زكي وأحمد فتوح.. عزاء الفنان الراحل محمود بشير
زووم

بحضور أشرف زكي وأحمد فتوح.. عزاء الفنان الراحل محمود بشير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة