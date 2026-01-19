أعلنت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا للجمهور، أشارت فيه إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية بعد قليل.

