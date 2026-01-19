إعلان

بعد قليل.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

كتب : أحمد العش

08:26 م 19/01/2026

النقابة العامة للمحامين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا للجمهور، أشارت فيه إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية بعد قليل.

وقالت النقابة في بيانها: "تنويه هام… بعد قليل إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية"، مؤكدةً حرصها على إتاحة النتائج بشفافية وفي موعدها المحدد.

615960129_1212957444261600_6959995382176170105_n

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المحامين فيسبوك نقابة المحامين انتخابات النقابات الفرعية انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
مصراوى TV

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
أخبار و تقارير

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
بحضور أشرف زكي وأحمد فتوح.. عزاء الفنان الراحل محمود بشير
زووم

بحضور أشرف زكي وأحمد فتوح.. عزاء الفنان الراحل محمود بشير
جوجل تطلق Veo 3.1 لتوليد الفيديوهات بشكل مبتكر.. تفاصيل
علوم

جوجل تطلق Veo 3.1 لتوليد الفيديوهات بشكل مبتكر.. تفاصيل
الطبيعة بلا رحمة.. لهذا السبب تأكل الحيوانات صغارها
علاقات

الطبيعة بلا رحمة.. لهذا السبب تأكل الحيوانات صغارها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة