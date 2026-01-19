إعلان

100 فرصة عمل.. محافظ القليوبية يبحث مطالب مستثمري بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:42 م 19/01/2026

المهندس أيمن عطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، لبحث مطالبهم والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم، في إطار دعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للتوسع الصناعي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة هناء طنطاوي، مدير قطاع الكهرباء، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأحمد منصور، مدير المنطقة الاستثمارية.

أعلن المستثمرون خلال الاجتماع عن توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة داخل المنطقة الاستثمارية، مؤكدين استمرار التوسعات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الإنتاج وتوفير المزيد من الوظائف لأبناء المحافظة.

بحث اللقاء سرعة توريد لوحات الكهرباء وزيادة القدرات الكهربائية اللازمة لمواكبة التوسعات المستقبلية، إلى جانب التنسيق لرفع كفاءة الطريق الفرعي الموازي للطريق الإقليمي والمؤدي للمنطقة لتسهيل حركة الشاحنات والعاملين.

ناقش الاجتماع سبل توفير وسائل مواصلات منتظمة تربط المنطقة الاستثمارية بالمدن والمراكز المجاورة، بما يخفف الأعباء عن العاملين ويدعم انتظام العمل داخل المصانع.

أكد المحافظ حرصه على تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمنطقة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي معوقات، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد أحد أهم محاور جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بنها 100 فرصة عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
مصراوى TV

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
أخبار مصر

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام
رياضة عربية وعالمية

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام
ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور
زووم

ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور
حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
أخبار و تقارير

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة