100 فرصة عمل.. محافظ القليوبية يبحث مطالب مستثمري بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، لبحث مطالبهم والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم، في إطار دعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للتوسع الصناعي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة هناء طنطاوي، مدير قطاع الكهرباء، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأحمد منصور، مدير المنطقة الاستثمارية.

أعلن المستثمرون خلال الاجتماع عن توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة داخل المنطقة الاستثمارية، مؤكدين استمرار التوسعات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الإنتاج وتوفير المزيد من الوظائف لأبناء المحافظة.

بحث اللقاء سرعة توريد لوحات الكهرباء وزيادة القدرات الكهربائية اللازمة لمواكبة التوسعات المستقبلية، إلى جانب التنسيق لرفع كفاءة الطريق الفرعي الموازي للطريق الإقليمي والمؤدي للمنطقة لتسهيل حركة الشاحنات والعاملين.

ناقش الاجتماع سبل توفير وسائل مواصلات منتظمة تربط المنطقة الاستثمارية بالمدن والمراكز المجاورة، بما يخفف الأعباء عن العاملين ويدعم انتظام العمل داخل المصانع.

أكد المحافظ حرصه على تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمنطقة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي معوقات، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد أحد أهم محاور جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.