جراحة دقيقة تعيد "تعبيرات وجه" شاب في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

07:49 م 19/01/2026

الجراحة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى قنا العام في إجراء جراحة دقيقة لمريض في العقد الثاني من العمر، أُصيب بكسر بعظام الوجنة إثر حادث سير تسبب في اختلال وظائف الوجه وعدم تناسق واضح في تعبيراته.

وكان المريض قد حضر إلى قسم الاستقبال في حالة طارئة، حيث جرى التعامل الفوري معه وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة التي أكدت وجود الكسر، ليتقرر دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل.

وتمكن الفريق الطبي من تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير الطبية، في جراحة ناجحة أسفرت عن استعادة المريض لتعبيرات وجهه ووظائفه الطبيعية، حيث يخضع حاليًا للمتابعة وهو في حالة صحية مستقرة وجيدة.

فريق الجراحة

أجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، وبمشاركة فريق جراحي ضم الدكتور الطيب عبدالرازق، استشاري الوجه والفكين، والدكتور حمادة الشيخ، الأخصائي بالقسم، إلى جانب الأطباء المقيمين رأفت قايد، ومحمود مغربي، ومحمود محي، وشوفي عادل، وكريمان عبيد.

وشارك في الجراحة الدكتور محمد الأنصاري كطبيب تخدير، وقامت بأعمال التمريض فاطمة الشيخ، بينما شارك فني الأشعة خالد أبو البراء في التجهيزات الطبية اللازمة، ضمن جهود المستشفى للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير.

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة