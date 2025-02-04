توفير فرص عمل لأبناء جنوب سيناء في 3 مدن

جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت وفاء نجاح مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء، إنه جرى توفير 35 فرصة عمل لأبناء المحافظة بالقطاع الخاص، بمدن "رأس سدر، طور سيناء، شرم الشيخ"، وذلك ضمن مساعي وزارة العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل، ورعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على البطالة، وتوفير دخل ثابت لهم .

وأكدت مدير مديرية العمل في تصريح اليوم، أن المديرية على تواصل دائم مع أرباب الأعمال وأصحاب الشركات والفنادق السياحية، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وأوضحت أن التواصل مستمر مع القطاع الخاص للتأكد من الانسجام مع العمالة، وحصولهم على كافة مستحقاتهم المالية والتأمينية، إضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية لرفع مستوى كفاءتهم في العمل.

وأشارت إلى أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للحصول على هذه الوظائف، الحصول على مؤهل متوسط، والسن من 20 حتى 45 عامًا، مؤكدة أن المرتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.







