إصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 16 عاملاً زراعياً اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: يوسف أحمد علي (19 عامًا)، عدلي محمود محمد (24 عامًا)، علي أحمد علي (23 عامًا)، محمد علي أحمد سيد (16 عامًا)، محمد مرتضى محمد (19 عامًا)، علاء إبراهيم محمود (17 عامًا)، أحمد رمضان محمد (17 عامًا)، وأحمد سيد أحمد سيد (20 عامًا).

كما ضمت قائمة المصابين كلا من: أحمد عبد الموجود محمد (55 عامًا)، عبد الباسط منسي أبوزيد (29 عامًا)، محمد ناصر أحمد عمران، إبراهيم كامل محمود (25 عامًا)، عثمان علي أحمد (25 عامًا)، محمد خلف شاكر، محمد أشرف (18 عامًا)، وعبد الله محمد (18 عامًا).

جرى إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ولا تزال الجهات المعنية تتابع الحالات الصحية للمصابين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.