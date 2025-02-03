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احتفالية بمئوية العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية في شرم الشيخ (صور)

11:49 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    الاحتفال بالذكرى المئوية
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    الحضور
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    الذكرى المئوية للعلاقات المصرية التركية
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    العروض
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    استعراضات الفرقة
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    فرقة الاناضول
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    الاستعراضات
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جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، ووزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بالمسرح الروماني في شرم الشيخ، بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية، وذلك بحضور الفنان شاكر عبد اللطيف، وآلاف السائحين من مختلف الجنسيات.

وأكد المحافظ حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ علاقات دبلوماسية قوية مع مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تسهم في تنشيط السياحة بالمنتجعات السياحية في المحافظة.

كما أشاد بتفاعل السائحين مع الفعاليات، مؤكدًا أن شرم الشيخ مؤهلة لاستضافة المحافل الدولية بفضل التنسيق الأمني والبنية التحتية المتطورة.

وقدمت فرقة "نيران الأناضول" التركية عروضًا فنية مستوحاة من التاريخ الأسطوري والثقافي لمنطقة الأناضول، في رسالة تعكس الحب والسلام والتراث العريق، وتُعد الفرقة من أبرز فرق الرقص العالمية نظرًا لجولاتها الدولية الواسعة.

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