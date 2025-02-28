محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير القرية الأولمبية ويؤكد دعمه الكامل للمشروع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالقرية الأولمبية، أحد أبرز الصروح الرياضية والفندقية بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على إعادة القرية إلى مكانتها المتميزة كوجهة رئيسية لاستضافة الفرق والمنتخبات الرياضية.



شملت الجولة تفقد صالة الاستقبال الرئيسية والمطبخ بعد تحديثهما لاستيعاب الأعداد المستهدفة، بالإضافة إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية التي جُهزت بأحدث وسائل العرض والمرافق اللازمة لاستضافة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الرسمية.



وأكد المحافظ على ضرورة تطوير الأجنحة الفندقية ورفع كفاءة الغرف، مشددًا على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة القرية الأوليمبية كوجهة رياضية متكاملة، واستعادة دورها في استضافة المعسكرات بفضل مساحاتها الواسعة وملاعبها المطابقة للمعايير الدولية. كما أشار إلى استمرار خطط التطوير لتشمل كافة المرافق، بما في ذلك حمام السباحة والصالات الرياضية، مستفيدًا من الموقع المتميز للقرية وأجوائها المناسبة للرياضيين.



ويشارك في تنفيذ أعمال التطوير عدة جهات، منها مديرية الإسكان، ومديرية الطرق، ومركز ومدينة الإسماعيلية، وجهاز التطوير والتجميل، إلى جانب عدد من الإدارات المختصة والمهتمين بشؤون القرية الأوليمبية، وذلك تحت متابعة مستمرة من المحافظ، الذي شدد على أهمية فرق العمل ودورها في إنجاح المشروع.



يُذكر أن القرية الأوليمبية تمتد على مساحة 24 فدانًا، وتضم 140 غرفة فندقية، وملعب كرة قدم رئيسي، وصالات متعددة الأغراض، إلى جانب مرافق اجتماعية وترفيهية متكاملة. كما استضافت العديد من المعسكرات الرياضية للمنتخبات المصرية والعربية، بالإضافة إلى المؤتمرات وورش العمل، مما يعزز مكانتها كوجهة متميزة للسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات بالمنطقة.



رافق المحافظ خلال جولته المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ووكلاء المديريات الخدمية.











