إعلان

صندوق "تحيا مصر" يدعم جنوب سيناء بـ 10 آلاف كرتونة مواد غذائية

12:05 م الجمعة 28 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    التجول داخل الوديان
  • عرض 4 صورة
    المواد الغذائية
  • عرض 4 صورة
    توجه المساعدات للوديان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، دعمًا صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الجهات الداعمة لمحافظة جنوب سيناء، وبالتنسيق من قبل الدكتور خالد مبارك، لدعم المواطن السيناوي، خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية.

وانطلقت القافلة فور وصولها لتجوب المدن والوديان والتجمعات البدوية، وبدأت بوديان وتجمعات وادي فيران "وادي مكتب بتوابعه، أبو غراقد، نسرين، الندية، الرحبة، اليانس، الطر، عليات، ابو زجول، الجوفة البيضاء، والسمراء، المرير 1 و 2، وادي سهب بتوابعه"، وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء على الأسرة السيناوية في توفير احتياجاتها.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، باستمرار التوزيع على مدار اليوم في المدن والتجمعات البدوية، ليصل الدعم إلى كافة فئات المجتمع تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى كافة المؤسسات التي تقدم الدعم الكامل لأهالي المحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات في سبيل توفير الدعم لأهالي المحافظة علي مدار شهر رمضان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة جنوب سيناء صندوق تحيا مصر خالد مبارك كرتونة مواد غذائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خناقة في البيت الأبيض.. ترامب يتهم زيلينسكي بعدم احترام أمريكا والأخير يغادر (فيديو وصور)
دار الإفتاء تعلن رسميًا أول أيام شهر رمضان ٢٠٢٥
هل عرفنا لماذا ألغى السيسي زيارته لواشنطن؟!.. الجلاد: ترامب أعدم زيلينسكي على الهواء
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)