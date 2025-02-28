صندوق "تحيا مصر" يدعم جنوب سيناء بـ 10 آلاف كرتونة مواد غذائية

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، دعمًا صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الجهات الداعمة لمحافظة جنوب سيناء، وبالتنسيق من قبل الدكتور خالد مبارك، لدعم المواطن السيناوي، خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية.

وانطلقت القافلة فور وصولها لتجوب المدن والوديان والتجمعات البدوية، وبدأت بوديان وتجمعات وادي فيران "وادي مكتب بتوابعه، أبو غراقد، نسرين، الندية، الرحبة، اليانس، الطر، عليات، ابو زجول، الجوفة البيضاء، والسمراء، المرير 1 و 2، وادي سهب بتوابعه"، وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء على الأسرة السيناوية في توفير احتياجاتها.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، باستمرار التوزيع على مدار اليوم في المدن والتجمعات البدوية، ليصل الدعم إلى كافة فئات المجتمع تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى كافة المؤسسات التي تقدم الدعم الكامل لأهالي المحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات في سبيل توفير الدعم لأهالي المحافظة علي مدار شهر رمضان.