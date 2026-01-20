لخدمة 7 ملايين.. المنيا تستعد لـ "التأمين الصحي" بالتحول الرقمي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إدراج المحافظة على أجندة الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعكس اهتمام الدولة بالإسراع في تطبيق المنظومة بالمنيا، باعتبارها أكبر محافظات المرحلة الثانية من حيث التعداد السكاني الذي يبلغ نحو 7 ملايين نسمة.

تنسيق كامل

وأشار المحافظ إلى أن العمل يجري بتنسيق كامل ومتكامل مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية، لاستكمال الأعمال الإنشائية الجارية بالمنشآت الصحية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمستشفيات والوحدات الصحية لرفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة، ويحقق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

خريطة صحية

وشهد الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، استعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا تمهيدًا لانضمامها لمحافظات المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوصيات مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تجهيز المحافظة لتطبيق المنظومة.

تناول الاجتماع موقف المستشفيات المزودة حاليًا بأنظمة التحول الرقمي، والتي تشمل مستشفيات "ملوي التخصصي، وديرمواس، والعدوة، وسمالوط النموذجي".

نسب تنفيذ

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمستشفيات الجاري إنشاؤها بنسب تنفيذ تصل إلى 75%، وتضم مستشفيات "مغاغة الجديدة، وأبو قرقاص الجديدة، وبني مزار الجديدة، ومطاي الجديدة".

وشمل العرض المستشفيات المدرجة للتطوير الشامل أو الإنشاء الجديد، وهي "مجمع ملوي، ورمد المنيا، والمنيا الجديدة"، بالإضافة إلى موقف التحول الرقمي بوحدات "حياة كريمة" البالغ عددها 113 وحدة كمرحلة أولى، في إطار دعم البنية التحتية استعدادًا للتطبيق الكامل.