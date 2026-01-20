إعلان

بـ "سيخ حديدي".. مهتز نفسيًا يحطم 16 سيارة بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

10:06 م 20/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    السيارات الصغيرة لن تسلم من الاذى
  • عرض 12 صورة
    المختل هشم زجاج سيارة
  • عرض 12 صورة
    باستخدام السيخ حطم المتسول الزجاج الخلفةى والكشافات
  • عرض 12 صورة
    تحطيم الزجاج الامامي لسيارة
  • عرض 12 صورة
    تحطيم النوافذ الجانبية لسيارة ملاكي
  • عرض 12 صورة
    تحطيم زجاج سيارة حديثه
  • عرض 12 صورة
    تقييد المختل قبل تسليمه للشرطة
  • عرض 12 صورة
    تقييد المختل لحين وصول الشرطة لاستلامه
  • عرض 12 صورة
    زجاج امامي هشمه المتسول
  • عرض 12 صورة
    زجاج سيارة حطمه المتسول المختل
  • عرض 12 صورة
    سيارة ملاكي حطم المختل البربريز الامامي

أتلف مهتز نفسيًا 16 سيارة ملاكي بشارع المحروسة بمنطقة الملاحة بحي السويس، بعدما انتابته حالة هياج مستخدمًا قضيبًا حديديًا، قبل أن يتمكن الأهالي من توقيفه وتقييده وتسليمه لقوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قال شهود عيان إن الشاب كان يرتدي ملابس رثة ويضع غطاء على رأسه، وسار في الطريق ممسكًا بـ "سيخ حديد"، متعمدًا تهشيم الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات السيارات الحديثة، في مشهد أثار غضب السكان وأصحاب السيارات الذين سارعوا بالسيطرة عليه وتوثيقه بالحبال وإبلاغ النجدة.

وأكد الأهالي أن المتهم لا يحمل أي هوية تثبت شخصيته، لافتين إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ سبق له القيام بأعمال تخريبية شملت تهشيم واجهات محلات لبيع أدوات التجميل ومكتبة بذات المنطقة.

