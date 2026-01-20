بـ "سيخ حديدي".. مهتز نفسيًا يحطم 16 سيارة بالسويس (صور)

أتلف مهتز نفسيًا 16 سيارة ملاكي بشارع المحروسة بمنطقة الملاحة بحي السويس، بعدما انتابته حالة هياج مستخدمًا قضيبًا حديديًا، قبل أن يتمكن الأهالي من توقيفه وتقييده وتسليمه لقوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قال شهود عيان إن الشاب كان يرتدي ملابس رثة ويضع غطاء على رأسه، وسار في الطريق ممسكًا بـ "سيخ حديد"، متعمدًا تهشيم الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات السيارات الحديثة، في مشهد أثار غضب السكان وأصحاب السيارات الذين سارعوا بالسيطرة عليه وتوثيقه بالحبال وإبلاغ النجدة.

وأكد الأهالي أن المتهم لا يحمل أي هوية تثبت شخصيته، لافتين إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ سبق له القيام بأعمال تخريبية شملت تهشيم واجهات محلات لبيع أدوات التجميل ومكتبة بذات المنطقة.