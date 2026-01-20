إعلان

"خنجر وكرسي".. إحالة أوراق قاتل موظف كفر الشيخ للمفتي

كتب : إسلام عمار

10:56 م 20/01/2026

المجني عليه محمد القرضاوي

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بإجماع الآراء، إحالة أوراق موظف مفصول إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل موظف آخر بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق. وحددت المحكمة، برئاسة المستشار سامح فؤاد وعضوية المستشارين طارق محمود وشريف الجندي، جلسة 15 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهم الرئيسي و4 آخرين تورطوا في الجريمة.

جريمة المقهى

تعود تفاصيل القضية رقم 1025 لسنة 2025 جنايات مركز دسوق، إلى يوم 18 يناير 2025، حينما كان المجني عليه "محمد السيد أبوالنصر شلبي القرضاوي" يجلس بجوار شقيقه على أحد المقاهي بمسقط رأسه.

وفوجئ الضحية بقدوم المتهمين الثلاثة الأوائل: "سعد.ف" 39 عامًا، وشقيقه "رضا" 43 عامًا، و"عيد.م" 52 عامًا، والذين بيتوا النية لقتله وأعدوا لذلك خنجرًا.

وبدأ المتهم الأول بضرب المجني عليه بمقبض الخنجر على رأسه، فيما والى المتهمان الثاني والثالث الاعتداء عليه باستخدام "عصا خشبية وكرسي حديدي" من المقهى، حتى سقط أرضًا، ليسدد له المتهم الأول طعنة نافذة "بالخنجر" في أعلى يسار البطن قاصدًا إزهاق روحه.

إخفاء الدليل

وكشفت التحقيقات عن تورط متهمين آخرين في الجريمة، وهما "أشرف.إ" 42 عامًا، و"علي.أ" 22 عامًا، حيث علما بوقوع الجناية وساعدا الجناة في إخفاء أدلة الإدانة. وقام المتهم الرابع بغسل "الخنجر" المستخدم لإزالة آثار دماء الضحية، ثم سلمه للمتهم الخامس الذي قام بدوره بدفنه وإخفائه في إحدى الأراضي الزراعية المجاورة لمنزله، سعيًا لتضليل العدالة.

شهادة عكسية

وأوضح المستشار عادل الكيلاني، دفاع المجني عليه، أن المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي الذي طابقت شهادته ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة الصادر من المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.

وأشار إلى أن المحكمة استمعت لشاهد نفي طلبه المتهمون، إلا أن شهادته جاءت في صالح الحقيقة وأكدت ارتكاب الواقعة كما رصدتها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، مما عزز عقيدة المحكمة في إدانة المتهمين.

قاتل موظف كفر الشيخ .جريمة قتل إحالة أوراق قاتل موظف للمفتي جنايات فوه

