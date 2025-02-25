خريج لغة عربية ينتحل صفة طبيب في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ضبط خريج كلية دار العلوم - لغة عربية انتحل صفة طبيب، ويدير مركز غير مسجل لعلاج السمنة والنحافة بمدينة برج البرلس.

وكشف البيان الصادر عن مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية في نطاق مركز البرلس، وأسفرت عن ضبط مركز غير مسجل لعلاج السمنة والنحافة والطب البديل ببرج البرلس.

وأكد البيان أنه خلال فحص حملة إدارة العلاج الحر ترأسها الدكتور عمرو مُندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وضمت الدكتور أيمن حسن، والدكتورة سارة الجندي، تبين أن المدير المسئول عن المركز خريج كلية دار العلوم "لغة عربية" وانتحل صفة طبيب دون أي سند قانوني.

وكشف البيان عن فحص رجال الحملة عن ارتكاب خريج اللغة العربية عدة مخالفات جرى تدوينها في تقرير الحملة، وتمثلت في مزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال ممارسات غير قانونية.

وقال الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إثبات حالة حيال الواقعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك ضمن خطة المديرية للقضاء على الكيانات الطبية الوهمية التي تعمل خارج إطار القانون، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومرخصة للمواطنين.