شاب يُكتف زوجته بالحبال ويجبرها على شرب البوتاس بسوهاج.. القصة الكاملة -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لم يكن الحب غائبًا عن حياتهما حين ارتبطا، ولم تكن العِشرة قصيرة بينهما، لكن ما حدث بعد ذلك كشف عن وجه آخر للزوج الذي كان يومًا سندًا للزوجة فتحول إلى جلاد، بمدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج، حيث وقعت الجريمة التي أظهرت أبشع صور العنف الأسري، حيث أقدم محمد رفعت 34 عامًا على تقييد زوجته سارة محمد 26 عامًا بالحبال، وأجبرها على تناول البوتاس الكاوي، وكأن سنوات الزواج والعِشرة لم تكن سوى وهم زائل.

في صباح لم يحمل لسارة سوى الألم، نشب خلاف بينها وبين زوجها، لم يكن الأول، لكنه كان الأكثر قسوة، كان الغضب يسيطر عليه، ومع كل دقيقة تمر، كان يتحول من زوج إلى وحش لا يعرف الرحمة، فلم يكتف بالصراخ أو التهديد، بل قرر أن يلقنها درسًا قاسيًا بطريقته، التي لم يراعي فيها عِشرة أو مشاعر.

وقيد الشاب يديها وقدميها بالحبال، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، ثم جاء بالكوب المميت، الذي أذاب داخله مادة البوتاس الحارقة، وأجبرها على ابتلاعها بعد وصلة من التعذيب رغم توسلاتها وبكائها.

ساعات مرت على "سارة" وكأنها دهر، جسدها ينهار، وأحبالها الصوتية تتمزق، لكنها لم تستسلم، فرغم ألمها، استطاعت تخطط للإفلات من التعذيب الذي لاقته من الزوج، فطلبت منه الذهب للحمام ففكها لقضاء حاجتها، وبعد خروجها وجدت الزوج غلبه النعاس ونام، فحملت رضيعتها الصغيرة "مكة" على كتفها خارج المنزل بحثًا عن طوق نجاة.

خرجت الزوجة لشارع بنك القرية الذي تسكن فيه، وإذ بالصمت يعم المنطقة؛ بسبب برودة الشتاء، لتجد دراجة نارية "توك توك" على بعد أمتار من مسكنها ببرج "شيخ العرب" وتستقله، لكن القدر أرسل لها من يستجيب لاستغاثتها بعد خوف سائق التوك توك بسائق التاكسي "علاء"، الذي أدرك من الوهلة الأولى أن أمامه امرأة بين الحياة والموت.

قاد علاء سيارته الأجرة بسرعة إلى مستشفى سوهاج العام ليجري لها أطباء قسم الاستقبال والطوارئ الإسعافات اللازمة، ويتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لخطورة حالتها، طلب سائق التاكسي من زوجته الحضور بسرعة للمستشفى لمساعدته في نقل المجني عليها لمستشفى الطوارئ بالكوامل، وهناك سارع الأطباء لإنقاذ حياتها، لكن الضرر كان قد وقع بحروق داخلية، أصابها بتهتك في الأحبال الصوتية، أفقدها النطق.

قرب منتصف الليل وصل الزوج لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد وحاول إيهام علاء سائق التاكسي أنه شقيق الضحية، وأثناء التحقق من كلامه خاصة أن أسرة المجني عليها تقيم بمحافظة البحر الأحمر، عندها انكشف خداعه وتبين أنه الزوج، وألقت عليه قوات نقطة شرطة المستشفى، ولم يحاول حتى إنكار فعلته، واعترف بكل بجريمته، وكأن ما فعله كان أمرًا عاديًا.

لكن والد المجني عليها الحاج محمد السيد هتيمي قال إنه سيأخذ حق ابنته ولن يتركه مهما كلفه الأمر، مؤكدًا أن حق بنتي مش هيروح هدر، خاصة أنه دائم التعذيب لها، والآثار على جسدها النحيل خير دليل.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "سارة. م" 26 عامًا ربة منزل مصابة بإعياء، ادعاء تناول ماده كاوية "بوتاس"، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

واتهم شقيقها "محمد" 21 عامًا طالب زوجها المدعو "محمد. ر" 34 عامًا حاصل على ليسانس بالتعدي عليها بالسب والشتم، وإجبارها على تناول مادة كاوية؛ بسبب خلافات الزوجية.

وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بثًا مباشرًا بعنوان "شربها بوتاس.. أسرة ضحية زوجها بسوهاج تكشف تفاصيل تعذيبها".