رئيس قناة السويس: الأوضاع في منطقة البحر الأحمر تشهد مؤشرات إيجابية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بالإسكندرية، اليوم الأحد، تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الظروف الراهنة فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على حركة الملاحة البحرية ما يستدعي تضافر الجهود احتواء التبعيات وضمان استمرارية الخدمات بأعلى كفاءة.

وأشار إلى أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة بل عكفت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة.

وتحدث رئيس هيئة قناة السويس، عن المتحف العالمي للقناة، مشيرًا إلى أنه يمثل منارة حضارية ومحورًا للتنمية الثقافية السياحية، ويدعم جهود الدولة لتنمية المنطقة.