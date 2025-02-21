بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بسوهاج - صور

خبير طاقة: مصر تخطط لإنشاء 95 مصنعًا لتدوير القمامة وتحويلها إلى كهرباء

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع، على الطريق الصحراوي الغربي، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ من قائد سيارة نقل "دوبل كابينة"، ما نتج عنه اصطدامه بسيارة نقل "تريلا".

نتج عن الحادث مصرع: حشمت عبدالصمد عبدالرحمن محمد 32 عامًا، ويقيم بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وشرقاوي محمد عبدالرحيم محمد 42 عامًا وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

كما أصيب: أدهم محمد عبدالرحيم 12 عامًا، عصام أدهم محمد 16 عامًا، أحمد شرقاوي محمد 18 عامًا، ويقيمون قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.