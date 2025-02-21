الطماطم بـ 3 والسمك بـ 25 جنيها.. إقبال على سوق اليوم الواحد فى المنصورة

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الدقهلية- رامي محمود:

شهد سوق اليوم الواحد والمقام بسور مصنع الألبان بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، إقبالا من المواطنين على شراء الخضروات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تراوحت من 30 لـ 35%.

وسجل سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات للكيلو فيما سجلت البطاطس سعر 7 جنيهات، والأسماك بأسعار تبدأ من 25 حتى 60 جنيها.

من جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة خلال يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع كما يقام بمدن ومراكز الدقهلية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأوضح "مرزوق" أن السوق يعرض جميع السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة في ظل حرص الحكومة على توفيرها، ومنها الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، وسلع رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة، والخضروات والفواكه، بتخفيضات في الأسعار تصل إلى أكثر من 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.