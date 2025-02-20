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افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق

04:55 م الخميس 20 فبراير 2025

افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية الهندسة بجامعة

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الشرقية -ياسمين عزت:

افتتح د. هلال عفيفى اليوم الخميس معرض "الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية" للجنة الأسر الطلابية واتحاد طلاب الجامعة، على هامش مهرجان الأسر الطلابية، بقيادة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور د. أحمد فاروق عميد كلية الهندسة، ود. أحمد سمير عيسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. سندس عبد اللاه مدير عام الكلية، وأ.منال فاروق عتمان مدير إدارة نشاط الأسر، ود.محمد متولى مدير عام رعاية الطلاب، ود.محمد السيد مدير النشاط الفنى بالإدارة العامة، وعدد من الطلاب.

أكد د. خالد الدرندلي أن المعرض يأتي دعماً للنشاط الفني لطلاب الجامعة الموهوبين، بهدف دعم الابتكار من أجل إعداد أجيال مميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

من جانبه، أشار د. هلال عفيفي، إلى حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الموهوبين بمختلف المجالات، وتوفير بيئة مُحفزة للابتكار والإبداع، كما أشاد سيادته بإبداعات الطلاب المشاركين في المعرض وجودة اللوحات الفنية المعروضة وفكرتها الإبداعية، التي تعكس وتبرز ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن المعرض من تنظيم لجنة الأسر العليا - اتحاد طلاب جامعة الزقازيق وأسرة طلاب من أجل مصر وهم : عمرو عصام رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعمر فوزي نائب رئيس الاتحاد، وولاء وليد أمين لجنة الأسر العليا باتحاد طلاب الجامعة، ورحمة محمد أمين مساعد لجنة الأسر العليا

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