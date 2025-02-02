بـ 240 مليون جنيه.. محافظ قنا يضع حجر الأساس لمحطة صرف مدينة الأمل

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الأمل التابعة لمركز نجع حمادي، بحضور نائبه الدكتور حازم عمر، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وتاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات المستفيدة.

وأوضح محافظ قنا أن مدينة الأمل تمثل إضافة عمرانية جديدة للمحافظة، مشيرًا إلى أن تنفيذ محطة الرفع سيتم خلال 24 شهرًا، على أن يبدأ تشغيلها مطلع العام القادم. كما أكد أنه سيتم توصيل مياه الشرب خلال ستة أشهر من تاريخ سداد الدفعة المالية المقررة لشركة المياه والصرف الصحي.

ودعا عبدالحليم المواطنين المستفيدين، الذين سددوا 25% من المستحقات المالية، إلى الإسراع في استكمال باقي المبالغ تجنبًا للإجراءات القانونية، مشددًا على أن استكمال المشروع مرهون بالتدفقات المالية من الجمعيات. كما وجّه شركة المياه بتكثيف العمل للانتهاء من المشروع وفق المخطط الزمني المحدد.

من جانبه، أوضح المهندس رجب عرفة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي نفذت شبكات انحدار الصرف الصحي بمدينة الأمل على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ الشبكات لمجاورات (1 إلى 6) بتكلفة 178 مليون جنيه خلال 18 شهرًا، بينما غطت المرحلة الثانية مجاورات (7 إلى 9) بتكلفة 93 مليون جنيه خلال 12 شهرًا. وأشار إلى أن الشركة ستتولى تنفيذ محطة الرفع الجديدة بتكلفة 240.6 مليون جنيه، لضمان استكمال البنية التحتية للمدينة.