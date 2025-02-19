"بترجع وش الفجر".. السجن عامين لمتهم بقتل زوجته بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالسجن مع الشغل سنتين، لعامل قتل زوجته، خلال مشاجرة بينهما لرجوعها إلى المنزل فى أوقات متأخرة من الليل.

وغيرت هيئة المحكمة القيد والوصف من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، واستخدمت الرأفة مع المتهم.

وأجرت المحكمة تحقيقاً في الواقعة تبين منه أن الزوجة يوم الحادث عادت إلى المنزل فجرًا، وعندما عاتبها الزوج على سلوكها حاولت أن تعتدي عليه بسكين فما كان من الزوج إلا أن اختطف منها السكين وضربها دون أن يقصد قتلها فأغشى عليها فحملها خارج المنزل واستدعى جاره لنقلها إلى المستشفى بدراجته النارية في محاولة لإنقاذ روحها إلا أنها توفيت عقب ذلك.

اعترف الزوج أمام النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة التي أجرت تحقيقاً لاستجلاء ملابسات الواقعة تبين منه صحة أقوال الزوج، الذي سجد لله شكراً عقب النطق بالحكم.

وخلال أسباب الحكم أكدت المحكمة أنها استعملت الرأفة مع المتهم بسبب عنصر الاستفزاز الذي تعرض له من قبل الزوجة.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى ضباط مباحث البحيرة إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصل ولاء.س.ح، إلى المستشفى العام جثة هامدة وبها عدة طعنات نافذة بالبطن وعقب استجواب زوجها أقر بارتكاب الواقعة نظرا لنشوب مشاجرة بينهما لرجوعها إلى المنزل فى أوقات متأخره من الليل.